Arafat diz não se preocupar com ameaça de Sharon O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, declarou hoje que não está preocupado com a ameaça velada feita na véspera pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, de matá-lo. "Não me importo com isso", disse Arafat, em inglês, em seu QG em Ramallah, na Cisjordânia. "Em me importo com meu povo, com nossas crianças, nossas mulheres, nossos estudantes." Sharon disse que "não proporia a nenhuma empresa que fizesse o seguro" de Arafat, acrescentando: "Quem mata um judeu ou ataca um israelense (...) é um homem marcado". Os Estados Unidos advertiram que são contra o assassinato de Arafat. A Rússia também criticou as ameaças feitas pelo primeiro-ministro israelense. Assessores de Arafat disseram estar levando a sério as ameaças de Sharon. No mês passado, o Exército do Estado judeu assassinou o fundador e líder espiritual do grupo islâmico Hamas, xeque Ahmed Yassin. A violência na região persistia hoje. Um franco-atirador palestino matou um colono judeu e feriu sua filha de 12 anos ao disparar contra a casa na qual moravam em um assentamento judaico nos arredores de Tulkarem, na Cisjordânia. O grupo Jihad Islâmica assumiu a autoria do ataque. No Líbano, a Frente de Libertação da Palestina escolheu Omar Shibli, também conhecido como Abu Ahmed Halab, para substituir Mohammed Abbas, líder do grupo morto no mês passado sob custódia de forças americanas no Iraque. A informação consta de uma declaração do grupo obtida com exclusividade pela The Associated Press. Um porta-voz do grupo no campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, no sul do Líbano, confirmou a informação. Segundo a fonte, Shibli, de 60 anos, foi escolhido durante uma reunião do grupo em Ramallah, na Cisjordânia, dois dias atrás.