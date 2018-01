Arafat diz que aceita um Estado israelense O líder palestino Yasser Arafat disse que está preparado para aceitar um Estado judeu israelense ao lado de um Estado palestino. A declaração foi dada em uma entrevista à rede de TV americana CNN, na noite deste domingo. Arafat disse estar pronto para viver em paz com Israel. Ao ser perguntado se aceitaria um Estado israelense, Arafat disse "sim". Segundo Arafat, israelenses e palestinos estão mais próximos que muitos outros povos. "Uma parte dos judeus são palestinos e estão representados em novo conselho legislativo", completou Arafat. Sobre a Intifada e os ataques suicidas palestinos antes do ataque israelense a Cisjordânia no mês pasado, Arafat disse que sua política desde o início é prevenir a violência e que as ações de grupos terroristas contra Israel não estão sob seu controle, mas que "alguns grupos internacionais apóiam essas operações". "Não direi nomes, mas seus líderes principais não estão aqui na Cisjordânia, eles controlam seus homens de fora", completou Arafat, que reafirmou mais uma vez que "fará o melhor" para deter os ataques suicidas contra Israel. O líder palestino comentou também que o Exército de Israel utilizou urânio envelhecido, entre outras armas, durante sua incursão em territórios palestinos.