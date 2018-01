Arafat diz que deseja cessar-fogo O líder palestino Yasser Arafat disse hoje estar comprometido com um cessar-fogo com Israel e pediu o envio imediato de observadores internacionais para o Oriente Médio a fim de ajudar a acalmar a situação. "Eu peço pelo fim de todas as formas de violência, incluindo bombardeios, e o envio imediato de observadores internacionais", afirmou após reunir-se com o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, em Roma, e com o papa João Paulo II, em Castelo Gandolfo, a residência de verão do pontífice. Um comunicado do Vaticano divulgado após o encontro afirmou que o papa insistiu na necessidade de se pôr fim à violência "seja ela fruto de ataques ou de represálias" e disse que as negociações são o único caminho para se dar, "com a ajuda da comunidade internacional", esperança de um acordo de paz. O Vaticano deplora o fato de a violência já ter causado tantas vítimas inocentes "e de não ter poupado nem mesmo os locais mais sagrados". O comunicado não trata especificamente da questão de uma força de observadores internacionais, mas Arafat disse que o assunto foi discutido, assim como a necessidade de se proteger locais sagrados. É o 10º encontro de Arafat com João Paulo, que tem sido um forte defensor dos direitos palestinos. Enquanto Arafat conversava com Berlusconi, cerca de 50 pessoas promoveram uma manifestação na frente do escritório do primeiro-ministro, exigindo que a Autoridade Palestina pare de executar supostos colaboradores israelenses. Berlusconi ofereceu fazer da Itália um mediador entre os dois lados, informou um comunicado do escritório do premier. Berlusconi, que recentemente presidiu a cúpula do Grupo dos Oito e recebeu nas últimas semanas figuras-chave do processo de paz do Oriente Médio, como o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, o presidente egípcio, Hosni Mubarak, o presidente dos EUA, George W. Bush, e agora Arafat.