Arafat diz que não renunciará Rejeitando ceder à pressão norte-americana, o líder palestino Yasser Arafat declarou que não renunciará ao poder. Porém, numa entrevista concedida em seu destroçado quartel-general, ele admitiu que ainda não se decidiu sobre sua eventual candidatura nas eleições de janeiro. "Isto será discutido por nossos líderes", disse Arafat à Associated Press e a uma tevê do Bahrein. "Isto não depende apenas de mim. Depende de algumas outras pessoas." Em declarações que deixam margem para interpretações, Arafat também disse que seria covardia renunciar. "Fui eleito pelo povo. Não sou um covarde. Não estou pronto para trair o povo que me elegeu", disse, durante um almoço em seu gabinete. A maior parte de seu QG foi destruída pelo Exército de Israel em incursões recentes. Ele se recusou a entrar em detalhes quando questionado sobre a aparente contradição, repetindo apenas que não pretende deixar seu cargo. O líder palestino muitas vezes é vago em entrevistas e tende a evitar falar sobre detalhes de assuntos politicamente delicados. Arafat respondia a perguntas sobre seu futuro em meio a reportagens publicadas pela imprensa israelense de que sua queda seria iminente, e semanas depois de os Estados Unidos terem pedido aos palestinos que escolham líderes "que não estejam comprometidos com o terror". Nesta sexta-feira, a conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, disse ao Canal 2 da tevê israelense que "os EUA concluíram que a Autorida Palestina não fez o bastante para combater o terror e decidiram ser necessária uma mudança em todo o sistema político" palestino. "Não é o presidente Arafat, mas um sistema político que precisa mudar para que você possa confiar em suas instituições, na sua transparência financeira, prestação de contas e serviços de segurança", disse ela. "Nunca mais um homem deveria ter poder sobre a vida de todo o povo palestino", comentou. Desde que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, exigiu uma mudança na Autoridade Palestina, alguns palestinos aparentemente uniram-se em torno de seu líder, apesar da crise econômica e das antigas reclamações de corrupção na Autoridade Palestina. Arafat disse que se não vencer as eleições, respeitará a decisão. No entanto, ele ainda não tem nenhum concorrente sério. Yasser Arafat concedeu a entrevista em meio a relatos de negociações sobre o futuro de um outro destacado líder palestino, Marwan Barghouti, que chefia o movimento político Fatah, de Arafat, na Cisjordânia. A Rádio do Exército de Israel informou que Barghouti seria expulso para o Líbano num acordo entre Israel e o grupo guerrilheiro Hezbollah. Israel enviaria Barghouti ao Líbano para que ele buscasse exílio na Europa, libertaria cerca de 100 prisioneiros e devolveria os corpos de dezenas de guerrilheiros ligados ao grupo, informou a rádio. Em contrapartida, o Hezbollah libertaria Eljanan Tennenbaum, um israelense capturado em outubro de 2000, e devolveria os corpos de três soldados mortos na fronteira entre Líbano e Israel. Ontem, o Estado israelense informou que Barghouti seria julgado por uma corte civil para responder às acusações de que teria dirigido ataques perpetrados por uma milícia ligada à Fatah contra cidadãos israelenses. Barghouti alega ser um líder político sem nenhum envolvimento com atos violentos. Na entrevista, Arafat disse que seria errado julgar Barghouti. O advogado de Barghouti, Jawad Boulos, disse que seu cliente não recebeu nenhuma proposta referente à sua expulsão, mas disse que, "se o nome de Barghouti estiver incluído, isto não será uma surpresa nem será descartado". De acordo com a rádio, as negociações são conduzidas pelo governo alemão e, em menor escala, pelos Estados Unidos. A porta-voz do Ministério da Defesa de Israel, Rachel Niedak-Ashkenazi, recusou-se a comentar o assunto. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, confirmou que contatos "sérios" estariam em andamento. "Posso dizer que houve algum progresso", disse ele à Al-Manar TV, conduzida pelo Hezbollah. "Mas ainda não conseguimos chegar a um acordo sobre as questões que, na verdade, atendam nossas exigências, que são de caráter humanitário." Barghouti, de 43 anos, foi detido em uma incursão israelense nos arredores de Ramallah em 15 de abril. Desde então, ele é mantido cativo por Israel sem nenhuma acusação formal. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, e o presidente do Egito, Hosni Mubarak, se reunirão na segunda-feira na cidade portuária egípcia de Alexandria, informou hoje a imprensa israelense. O porta-voz do ministro não foi encontrado para fornecer detalhes. Em novos atos de violência ocorridos nesta sexta-feira, dois palestinos morreram e três ficaram feridos, dois deles em estado grave, em choques na Faixa de Gaza, informaram testemunhas. O Exército de Israel informou que seus soldados detiveram um "suspeito de terrorismo" e que trocou tiros com palestinos durante a operação. Em Jenin, o repórter fotográfico palestino Imad Abu Zahra, de 35 anos, morreu hoje, um dia depois de ter sido baleado na perna. Um colega do fotógrafo contou que o tiro fatal saiu de uma metralhadora instalada no topo de um tanque israelense. O Exército de Israel alega que o soldado responsável pela metralhadora "respondia a disparos de palestinos", que também atiravam pedras e bombas incendiárias contra o tanque. Um porta-voz militar disse ainda não estar claro se o fotógrafo foi atingido pelos disparos do Exército e comentou existir a possibilidade de o fotógrafo ter sido atingido pelos palestinos. As forças israelenses mantêm o controle sobre Jenin e outras seis grandes cidades palestinas da Cisjordânia, onde impõem toques de recolher e saem em busca de suspeitos de terrorismo. Israel voltou a ocupar território palestino autônomo em 20 de junho, depois de atentados suicidas em Jerusalém terem deixado 26 mortos. Em outro desdobramento, Arafat disse que negociações de alto nível entre israelenses e palestinos deveriam ser retomadas na noite de sábado. No entanto, funcionários do governo israelense não confirmaram o encontro, e o Canal 1 da TV israelense informou que a reunião estava em xeque. A delegação palestina seria formada pelo ministros Saeb Erekat, Salam Fayed e Abdel Razak Yijiyeh. Eles encontrariam o chanceler israelense Shimon Peres e o ministro Dan Naveh. Peres já se reuniu esta semana com Fayed, Yihiyeh e Erekat, retomando contatos de alto nível após muitos meses. No entanto, Israel deixou claro que continuará com o boicote a Arafat, acusado de ser responsável por ataques terroristas. Animado com a retomada dos contatos, Arafat disse que mais progresso poderão ser feitos se o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, "der autorização a eles (os ministros)", mas criticou o que qualificou como uma "escalada militar" na Cisjordânia. Ele questionou ainda como a comunidade internacional é capaz de aceitar "o cerco e a humilhação de nosso povo e todos estes crimes contra nosso povo". Arafat comentou que as reformas exigidas pelos Estados Unidos na Autoridade Palestina já estão em andamento e avisou que receberá com satisfação o apoio e a participação internacional no processo.