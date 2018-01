Arafat diz que seu escritório será invadido em uma hora O líder palestino Yasser Arafat disse, por volta das 15h45 de Brasília que, dentro de uma hora, o exército israelense assaltaria seu escritório, no complexo de Ramallah onde se encontra entrincheirado. O alerta foi divulgado pelo canal de televisão Al Jazeera, do Catar, segundo o qual um oficial israelense disse também ao prefeito de Ramallah que as tropas israelenses entrarão no escritório de Arafat e "prenderão quem quiserem". A informação surgiu praticamente no momento em que se confirmava mais um atentado em Israel, desta vez num café em Tel Aviv. Ainda não há informações sobre vítimas.