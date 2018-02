Arafat é acusado de transferir US$ 5 mi para Paris Fontes israelenses acusaram o líder palestino Yasser Arafat de ter transferido recentemente US$ 5 milhões para a sua mulher em Paris, em razão do temor de colapso da Autoridade Palestina. A informação foi publicada em matéria distribuída no site do jornal Washington Times, que reproduziu notícia do jornal Yediot Acharonot, de Tel Aviv, com base em depoimento de um político do alto escalão de Israel não-identificado. Essa mesma fonte informou que outros líderes palestinos também transferiram milhões para contas no exterior por causa das incertezas sobre o futuro da Autoridade Palestina. Segundo a fonte israelense, o dinheiro enviado por Arafat teria sido mandado pela Arábia Saudita para dar assistência ao povo palestino.