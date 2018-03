"Arafat é o maior herói da história do Oriente Médio" O rei da Jordânia, Abdullah II, disse que o líder palestino Yasser Arafat é o maior herói do Oriente Médio de todos os tempos e afirmou que a atual popularidade dele faz com que ele esteja numa forte posição para promover a paz. Em entrevista à emissora norte-americana CNN, Abdullah observou que o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, também é uma personalidade popular em seu país e demonstrou esperança de que Sharon e Arafat usem a força que têm para deixar suas diferenças de lado. No começo do dia, Abdullah se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. Em entrevista coletiva antes de embarcar para Jerusalém, Powell declarou que os palestinos devem ter "esperanças de ter seu próprio estado". Powell disse ainda que tem a expectativa de amenizar a violência e avançar nas negociações sobre o conflito do Oriente Médio. O representante dos EUA deve se reunir com Sharon na sexta-feira e com Arafat no sábado.