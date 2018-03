Arafat está bem de saúde e com o moral alto, diz médico Yasser Arafat apresenta um bom estado de saúde e está com o moral alto, afirmou hoje o neurologista jordaniano Ashraf al-Kurdi, que examinou o presidente palestinos em seu QG de Ramallah (Cisjordânia). Apesar disso, o médico recomendou mais horas de sono a Arafat e alertou para o fato de as salas onde ele está confinado terem pouca ventilação. "Encontrei Arafat em boas condições, apesar das condições difíceis sob as quais está vivendo", disse al-Kurdi, que regularmente examina Arafat quando este visita a Jordânia. O médico reclamou recentemente que o líder palestino, de 72 anos, estava quatro meses atrasado para uma consulta. Israel confinou Arafat em seu QG de Ramallah desde dezembro do ano passado. Hoje, o médico disse ter realizado um check-up em Arafat, incluindo exames de sangue e testes cardíacos. Os resultados deverão ser divulgados dentro de dois dias. Depois de um teste para estresse, o médico chegou à conclusão de que "não há sinais de agitação" em Arafat.