Arafat está com cálculos biliares Altos funcionários da Autoridade Palestina (ANP) disseram, sob anonimato, que o presidente Yasser Arafat, de 74 anos, está com cálculos biliares. Médicos egípcios que o examinaram disseram que ele terá de ser operado, mas não há urgência. Os problemas recentes de saúde de Arafat deram origem a vários boatos, levando seus médicos particulares a negarem que ele sofra de câncer no estômago, problemas cardíacos ou outras doenças graves.