Arafat está em coma, admite assessor O líder palestino Yasser Arafat entrou em coma, admitiu uma importante autoridade palestina que tem acesso à equipe médica que o acompanha. Ele não afirmou quando Arafat perdeu a consciência, mas várias agências de notícias internacionais citam informações da fonte dizendo que o líder entrou em coma ontem à noite, depois de ter sido transferido para a UTI do hospital militar de Mercy, em Paris. Embora alguns assessores tentem negar que Arafat perdeu consciência, a fonte entrevistada pela Dow Jones afirmou categoricamente que o líder está em estado de coma. Ainda segundo um importante assessor do líder palestino ouvido pela Associated Press, a condição de Arafat é "muito, muito grave".