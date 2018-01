Arafat está em perfeita saúde, diz médico Yasser Arafat, de 71 anos, está em perfeito estado de saúde, informou nesta quarta-feira, em Amã, um porta-voz do médico de confiança do líder palestino. Nesta terça-feira, circularam rumores de que a condição de saúde de Arafat teria piorado. O assistente do doutor Ashraf Kurdi, que atende Arafat há mais de 10 anos, afirmou que exames de rotina mostraram que o presidente da Autoridade Palestina está bem. Arafat deixou Amã nesta quarta-feira, depois de participar de vários encontros com o rei Abdallah II.