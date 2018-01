Arafat estava em Amã quando sua casa foi bombardeada O bombardeio do Exército de Israel contra a cidade de Gaza atingiu a residência do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat. A informação é da emissora de TV norte-americana CNN, citada pela Dow Jones. De acordo com o chefe da representação palestina nas conversações de paz com Israel, Saeb Erekat, a extensão do dano causado à casa de Arafat ainda não é conhecida e não se sabe se há vítimas. Arafat estava nesta quarta-feira em Amã, na Jordânia, participando do encontro de cúpula da Liga Árabe. Além de Gaza, Israel atacou com tanques e helicópteros a cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Nessa cidade, um membro da força de guarda-costas de Arafat foi morto. Raanan Gissin, assessor do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse que os ataques foram uma retaliação à série de atentados suicidas a bomba cometidos nos últimos dias por radicais palestinos.