Arafat estuda possibilidade de nomear primeiro-ministro O presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, está estudando a possibilidade de nomear um primeiro-ministro para encarregar-se dos assuntos do governo assim que forem realizadas eleições gerais, em janeiro, e criado um Estado palestino independente, informou o ministro e negociador da AP Nabil Shaath. "Ele diz que num Estado independente é preciso haver um primeiro-ministro para resolver uma porção de problemas que não deveriam ficar nas mãos do presidente", afirmou. Shaath enfatizou que a cessão de parte do poder estaria condicionada à criação do Estado. A notícia surge dias depois de o governo norte-americano ter sugerido que Arafat ocupe futuramente um cargo "simbólico" na AP. Segundo fontes que pediram o anonimato, Arafat já tomou de fato a decisão mas está esperando o momento adequado para anunciá-la como uma concessão, pela qual espera obter dos EUA uma compensação política - por exemplo, o fim das ações norte-americanas para isolá-lo. Altos funcionários norte-americanos têm proposto a formação de um Estado "interino" nas terras transferidas para o controle da Autoridade Palestina pelos acordos de Oslo. Os líderes palestinos rejeitam novos acordos interinos, mas recentemente as declarações de Shaath têm dado a entender que a AP poderia reavaliar a questão. Os EUA, principais aliados de Israel, insistem na realização de reformas administrativas e de segurança na AP como pressuposto para a retomada das negociações de paz. O governo norte-americano - bem como o israelense - não aceita Arafat como interlocutor do povo palestino, mas não conseguiu apoio internacional para essa exigência. Na reunião de terça-feira em Nova York do chamado "quarteto" para o Oriente Médio - EUA, Rússia, União Européia e ONU - a questão da liderança palestina foi deixada de lado. Sob pressão internacional e interna para impor reformas na segurança e combater a corrupção, Arafat fez algumas mudanças em cargos de confiança e está sendo desafiado por grupos descontentes. Hoje, ele ordenou ao ministro do Interior, Abdel-Razek Yehiyeh, que suspenda o pagamento dos salários dos agentes da segurança preventiva na Cisjordânia, até que aceitem a destituição de seu chefe, Jibril Rajoub. Cerca de 600 policiais se opõem à saída de Rajoub e não querem ficar subordinados a seu substituto, o ex-governador de Jenin Zuhair Al-Manasrah.