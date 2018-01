Arafat faz autocrítica e pede reformas e eleições O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, respondeu nesta quarta-feira à crescente insatisfação com seu governo em um discurso de rara autocrítica e uma promessa de novas eleições e reformas no governo. Porém, seu discurso no Parlamento não foi muito específico e seus críticos dizem que promessas similares evaporaram sem que houvesse nenhuma ação no passado. Arafat governa os territórios palestinos praticamente sem contestação desde que Israel permitiu seu retorno do exílio, há oito anos. Apesar de sua posição ainda parecer sólida, Arafat vem enfrentando uma crescente pressão política interna e externa, maior do que em qualquer outro momento de seu governo. A pressão é proveniente de diversas frentes. Os Estados Unidos, os países europeus, alguns Estados árabes, palestinos comuns e o governo israelense exigem mudanças. Eles querem a reorganização da forças de segurança palestinas para que elas sejam capazes de evitar atentados, além do fim da corrupção e da reestruturação do governo para acabar com a concentração de poder nas mãos de Arafat. O líder palestino reiterou sua oposição aos ataques contra civis israelenses e disse acreditar que esse tipo de violência mancha a luta palestina por um Estado independente. Arafat também disse continuar comprometido com a negociação de um acordo de paz, mas culpou Israel pela atual crise. "Nossa situação interna e nossas organizações políticas precisam de uma revisão completa após as agressões israelenses", disse ele aos parlamentares. "Estas revisões precisam contemplar todos os aspectos de nossas vidas." Ele referia-se a uma ofensiva militar israelense contra a Cisjordânia iniciada após uma série de atentados suicidas. O apoio palestino a Arafat caiu acentuadamente nas últimas semanas. Alguns palestinos estão particularmente desapontados com Arafat por ele ter aceitado uma exigência israelense que acabou resultando no envio de 13 militantes ao exílio. O acordo terminou, na semana passada, com o cerco do Exército judeu à Basílica da Natividade, mas a questão do exílio é extremamente sensível para um povo sem Estado como o palestino. "Eu digo a vocês que, se houve um erro, eu assumo toda a responsabilidade", declarou. "Qualquer movimento comete erros." Esta foi a primeira vez que um líder palestino aprovou a deportação de um de seus pares. No discurso de 45 minutos proferido hoje na sede do Ministério da Educação - o prédio do Parlamento foi danificado durante a invasão israelense -, Arafat pediu novas eleições. Os palestinos votaram em seus líderes em 1996, dois anos após o estabelecimento da Autoridade Palestina. Arafat não forneceu detalhes. Mas o líder parlamentar Ahmed Qureia disse esperar que uma votação venha a ocorrer até o fim do ano.