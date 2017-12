Arafat já está a caminho de Paris, em avião do exército Francês O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, de 75 anos, já está a caminho de Paris a bordo de um avião do exército francês. Nesta sexta-feira, o líder palestino deixou o quartel onde esteve confinado nos últimos três anos e embarcou para a França, onde deve ser submetido a tratamento médico. A saída de Arafat da Cisjordânia só foi possível após um acordo com autoridades israelenses. Logo após o amanhecer, vestindo jaqueta verde-oliva e chapéu cinza, Arafat embarcou em um helicóptero que o levou para uma primeira escala na Jordânia. Os guarda-costas do líder palestino e simpatizantes cercaram a aeronave e gritavam: "Com nosso espírito e nosso sangue, te redimiriemos Arafat". O dirigente estava pálido e visivelmente adoecido. Muitos dos populares se emocionaram na despedida. Após desembarcar na Jordânia, Arafat foi transferido para o avião militar em que está a caminho de Paris. Diante do estado de saúde cada vez pior do líder palestino, o governo de Israel retirou a proibição de que ele viajasse para fora de Ramallah. Os israelenses garantiram que permitirão o retorno de Arafat após a recuperação. Exames de sangue indicaram que Arafat apresenta um número plaquetas abaixo do normal. Os médicos que cuidam do líder palestino dizem que novos testes devem ser realizados para identificar a origem do problema, e garantiram que não está caracterizado um quadro de leucemia. O médico pessoal de Arafat, Ashraf Kurdi, disse que o estado do presidente é "bom". "Ele está bem animado", garantiu.