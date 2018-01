Arafat lamenta atentados em sinagogas na Turquia O presidente da Autoridade Palestiniana Yasser Arafat condenou, neste domingo, o duplo atentado contra duas sinagogas em Istambul, classificando-o de "crime odioso", e enviou as condolências aos familiares das 23 vítimas. "O presidente Arafat envia as suas condolências ao presidente Turco e ao primeiro-ministro", diz um comunicado enviado para a agência oficial da Palestina, Wafa, citado pela France Press. "O povo palestino exprime a sua solidariedade para com o povo e o governo turco, apresentando as suas condolências aos familiares das vítimas", refere ainda o comunicado. Segundo a agência Wafa, também o primeiro-ministro Ahmad Qorei condenou o atentado que classificou de "odioso". Ainda no sábado, a polícia de Istambul interpelou três pessoas, entre as quais uma mulher, que foram conduzidas para a Direção de Segurança da cidade para serem interrogados sobre as suas possíveis ligações aos atentados.