Arafat manda fechar as sedes do Hamas e Jihad O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, ordenou hoje o fechamento imediato das sedes do Hamas e da Jihad Islâmica. Os grupos são acusados por Israel de organizarem os ataques suicidas contra os israelenses. Horas antes, aviões F-16 israelenses bombardearam instalações da segurança palestina na Cidade de Gaza, poucas horas depois de militantes palestinos terem matado 10 israelenses e feridos outros 30 em dois ataques contra colonos.