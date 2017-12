Arafat não consegue se levantar ou comer sozinho Yasser Arafat está em uma cadeira de rodas, incapaz de se levantar ou de comer sozinho, disse um assistente do líder palestino nesta quinta-feira. Ele parece confuso, não reconhece alguns visitantes, e passa quase todo o tempo dormindo. Médicos do Egito, Jordânia e Tunísia estão decidindo se Arafat será transferido para um hospital local ou mesmo no exterior.