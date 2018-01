Arafat não é responsável por atos terroristas, dizem os EUA O líder palestino Yasser Arafat e seus assessores mais próximos não tiveram responsabilidade nos atentados terroristas contra Israel em 2001, segundo avaliação do Departamento de Estado dos EUA. No informe anual ao Congresso sobre terrorismo no mundo, a chancelaria norte-americana acusou Israel de ter reduzido a eficiência dos esforços da Autoridade Palestina no combate ao terrorismo ao destruir a infra-estrutura de segurança. Não foi absolvido, entretanto, o movimento Fatah, de Arafat. Alguns dos membros da facção, segundo o informe, participaram de atentados através da organização Tanzim e das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa. "Isto não é segredo. Mas não conseguimos descobrir até onde chega, na hierarquia da AP, a responsabilidade de ter arquitetado esses atentados", disse Frank Taylor, o coordenador antiterrorismo do Departamento de Estado.