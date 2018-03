Arafat ordena confisco de carros israelenses roubados em Gaza Numa afirmação da retomada de seu controle sobre uma parte da Faixa de Gaza, o líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, mandou a polícia confiscar todos os veículos israelenses roubados na área. A partir desta quinta-feira, comandos policiais exercerão controle sobre as licenças dos veículos e dos motoristas em Gaza, segundo um oficial da polícia. Carros que foram abandonados no território por estrangeiros desde o início da intifada há 33 meses também serão apreendidos e seu destino será decidido por um comitê que será encarregado do caso. O furto de aumomóveis é constante em Israel, onde o número anual de veículos roubados chegou a 26.432 no ano passado.