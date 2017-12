Arafat ordena fim de ataques contra Israel O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, ordenou nesta quinta-feira que todas as facções que compõem a segurança local deixem de disparar do território autônomo palestino contra Israel e as colônias judaicas na Faixa de Gaza. O anúncio à imprensa foi feito na noite de hoje por funcionários da ANP que exigiram sigilo com relação às suas identidades. A decisão foi tomada depois que o Exército israelense ocupou por poucas horas, na terça e na quarta-feiras, território sob controle da ANP, depois que militantes palestinos lançaram morteiros contra uma cidade israelense e assentamentos judaicos em Gaza. No entanto, ativistas voltaram a disparar hoje contra território israelense e colônias judaicas. Não houve feridos. Israel respondeu com tiros de canhão, ferindo gravemente um membro do grupo fundamentalista Hamas. A Rádio Israel informou que o primeiro-ministro Ariel Sharon reuniu-se com o gabinete de segurança para avaliar a "resposta" aos ataques, mas nenhuma decisão foi anunciada à imprensa. O Knesset (Parlamento) abriu uma investigação sobre a invasão do território palestino, operação que foi alvo de críticas tanto de direitistas quanto de trabalhistas (unidos na coalizão de governo). Em Ramallah, uma explosão num posto da Força 17, a guarda pessoal de Arafat, causou ferimentos em três pessoas. Funcionários da ANP acusaram Israel de ter disparado mísseis contra o local, mas o governo israelense negou ter atirado nessa região.