Arafat pede ação internacional para reverter impasse O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, exortou hoje os EUA e a Europa a agirem para reverterem a ocupação israelense da sede e outros oito edifícios da Organização de Libertação da Palestina (OLP) em Jerusalém Oriental, a parte árabe da cidade - tomada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. O líder palestino fez a exigência ao mesmo tempo em que o ministro da Segurança Pública israelense, Uzi Landau, em entrevista ao semanário austríaco Perfil, advertia que seu país iria continuar a atacar alvos militares e da infra-estrutura econômica palestina, mas assegurou que, por motivos políticos, o presidente da ANP "não figura por enquanto entre os objetivos de Israel". Além dos conflitos verbais, choques entre palestinos e a polícia israelense em Jerusalém Oriental deixaram uma dezena de pessoas feridas diante da Casa do Oriente - sede da OLP na cidade desde 1992, fechada por ordem do governo isralense. Na madrugada de sexta-feira, um dia depois do ataque de um suicida palestino a uma pizzaria da parte judaica de Jerusalém, no qual foram mortas 15 pessoas e mais de 100 ficaram feridas, forças de segurança israelenses tomaram a Casa do Oriente, símbolo da resistência dos palestinos à ocupação da parte árabe da cidade, que eles querem transformar na capital de seu Estado. A tomada da Casa do Oriente pode levar o conflito a intensificar-se em Jerusalém Oriental, que até então se mantinha relativamente calma. Os líderes da intifada programaram para segunda-feira uma greve geral nos territórios ocupados, o que deve provocar a escalada dos confrontos. Na Faixa de Gaza, dois palestinos morreram hoje devido aos ferimentos à bala durante confrontos com soldados israelenses um dia antes. Durante a violenta repressão aos protestos de hoje em Jerusalém Oriental, a polícia israelense tentou prender a destacada líder da OLP Hanan Ashrawi, mas a intervenção de parlamentares de Israel evitou a detenção. Doze pessoas foram detidas. "Nós estamos desarmados. Somos civis e temos o direito de ir aonde quisermos na Palestina, incluindo Jerusalém", disse Hanan. Dois filhos do recém-falecido líder palestino Faissal Husseini foram empurrados com força pelos israelenses e um deles Abed, ficou ferido. O casarão que abriga a Casa do Oriente foi construído no século 19 e pertence à família Husseini. Faissal era o dirigente do local até falecer no fim de maio. "Pedimos aos líderes europeus e dos EUA que interfiram imediatamente para proteger o processo de paz e frear a agressão israelense", disse o porta-voz de Arafat, Nabil Abu Rdainah, na cidade cisjordaniana de Ramallah. Os enviados dos EUA e da Rússia, David Satterfield e Andrei Vdovin, falando respectivamente de Damasco e de Ramallah, condenaram a tomada por Israel da sede extra-oficial da OLP. Idêntica condenação foi feita pelos governos e meios de comunicação árabes. O presidente americano, George W. Bush, disse ontem em entrevista à emissora de TV ABC News que Arafat podia fazer mais para deter a violência e manifestou preocupação sobre a influência que os grupos mais radicais teriam sobre ele. Ainda na noite de sexta-feira, o Departamento de Estado dos EUA emitiu um comunicado hoje pedindo aos americanos que não viajem para o Oriente Médio, a menos que seja imprescindível. No Brasil, a Confederação Palestina da América Latina e Caribe divulgou uma nota lamentando as mortes de civis e militares de ambas as partes no conflito e propondo "a imediata aplicação das resoluções da ONU para pôr fim à ocupação militar dos territórios palestinos, inclusive Jerusalém Oriental".