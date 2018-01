Arafat pede maior atuação de Putin no Oriente Médio Em conversa telefônica, o presidente russo, Vladimir Putin, conclamou o líder palestino, Yasser Arafat, a reprimir o terrorismo, depois que Arafat pediu à Rússia um papel mais ativo no processo de paz no Oriente Médio. Os dois líderes debateram a tensão crescente na Cisjordânia, afirmou a assessoria de imprensa do presidente Putin em nota divulgada nesta segunda. Arafat conclamou a Rússia a tomar medidas para evitar que as coisas piorem, enquanto Putin pediu um esforço internacional coordenado para trazer ambos os lados de volta para a mesa de negociações, diz a declaração.