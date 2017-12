Arafat pede que Korei componha novo governo O presidente da Autoridade Nacional palestina, Yasser Arafat, pediu ao primeiro-ministro Ahmed Korei que monte um novo governo na próxima semana, quando termina o mandato de um mês do gabinete de emergência encabeçado pelo premier. Os EUA e outros mediadores internacionais do processo de paz árabe-israelense vêm acompanhando de perto os esforços palestinos para a criação de um governo estável. No entanto, continua a disputa de poder entre Korei e Arafat sobre em qual esfera de influência ficarão as forças palestinas de segurança. Também nesta terça-feira, tropas israelenses infiltradas mataram um palestino fugitivo num campo de refugiados da Cisjordânia, disseram testemunhas. O morto é Ibrahim al-Naneesh, membro do grupo Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa.