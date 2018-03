Arafat pede suspensão dos ataques a civis israelenses O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, apelou para que todas as milícias suspendam seus ataques contra civis israelenses e dêem provas de "autocontrole" antes das eleições antecipadas do dia 28 em Israel. "Os ataques a civis israelenses prejudicaram gravemente nossa causa na arena mundial e junto à opinião pública em Israel", disse Arafat, em comunicado divulgado pela imprensa local. Em episódios de violência ocorridos neste sábado, soldados israelenses abriram fogo contra palestinos que atiravam pedras e bombas de gasolina contra seus carros blindados no campo de refugiados de Askar, nos arredores de Nablus. Basman Shanir, de 20 anos, morreu e nove pessoas ficaram feridas, disseram testemunhas. O Exército acusou Shanir de ter lançado uma bomba de gasolina contra seus soldados. Na Faixa de Gaza, dois militantes palestinos foram capturados quando tentavam entrar num assentamento judaico na região. Pelo menos um deles chegou a entrar numa casa da colônia de Netzarim, mas foi baleado por moradores, disse um porta-voz dos colonos judeus na Faixa de Gaza. Segundo fontes militares, não houve feridos e dois palestinos foram detidos pelas forças de segurança.