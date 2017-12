Arafat piora e coma está mais profundo, diz hospital As condições de saúde do presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat pioraram durante à noite e seu coma aprofundou-se, informou um porta-voz do hospital militar de Mercy, em Paris, onde o líder se encontra. "O estado de saúde do Sr. Arafat piorou durante a noite", disse Christian Estripeau, médico-chefe da equipe que o acompanha. "O estado de coma, que o levou ao cuidado intensivo, está mais profundo nesta manhã", acrescentou. "Isto marca um passo significante a uma evolução que ainda não pode ser determinada", afirmou. Autoridades palestinas disseram ter sido asseguradas pelas autoridades francesas que os líderes palestinos que encontram-se em Paris para visitar Arafat poderão vê-lo ainda hoje.