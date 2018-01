Arafat pode ser o próximo alvo de Israel O assassinato do fundador e chefe espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, é apenas uma etapa do processo de guerra total anunciado pelo primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, contra a organização responsável pela maior parte dos atentados cometidos em Israel. O alvo principal continua sendo o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, tido como o dirigente "mais perigoso", segundo revelou o assessor de Sharon, o general da reserva Amos Gillad, após o ataque na madrugada de hoje. Um assessor do presidente palestino, Nassam Abou Sharif, contatado por telefone em Gaza, onde se encontra, acredita que o próximo alvo de Sharon possa ser o próprio Arafat. Ele alerta a comunidade internacional que, se não agir rápido, a situação poderá deteriorar-se ainda mais. A seu ver, depois desse assassinato, alguns milhares de jovens palestinos poderão sacrificar suas vidas oferecendo-as para atentados suicidas. Agora, o Hamas com o apoio de outras organizações palestinas, prepara sua resposta que deverá ser executada pelas Brigadas Izzedine al-Qassan, braço armado da organização que já preveniu que os EUA não se encontram ao abrigo da vingança. A resposta palestina do Hamas não será confinada ao território israelense, mas poderá se estender a outros países, inclusive alguns da União Européia, provocando uma verdadeira escalada da violência. A UE também encontra-se na lista negra do terrorismo do Hamas por ter adotado medidas restritivas, por pressão americana, especialmente em torno de circuitos financeiros que garantiam, em parte, sua sobrevivência.