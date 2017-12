Arafat pode ser sepultado em Gaza mas não em Jerusalém O governo de Israel permitirá que Yasser Arafat seja sepultado na Faixa de Gaza, mas não em Jerusalém, disse um ministro israelense nesta sexta-feira, enquanto o líder palestino continua internado em Paris em estado grave. Os palestinos têm se negado a preparar o funeral de Arafat ou a fazer acordos com Israel sobre a melhor forma de receber os representantes estrangeiros. Informes contraditórios informam que o líder palestino apresenta morte cerebral ou está em estado de coma irreversível. Desejo de Arafat Arafat disse a subalternos em anos recentes que gostaria de ser sepultado perto da mesquita Al Aksa, em Jerusalém, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. A mesquita fica na colina chamada pelos palestinos de Jaram as-Sharif, Nobre Santuário, na qual se encontram as ruínas dos velhos templos bíblicos de Israel. Os judeus chamam a colina de Monte do Templo e a consideram o local mais sagrado para o judaísmo. O ministro da Justiça de Israel, Yosef Lapid, reiterou nesta sexta-feira que Jerusalém se encontra fora do alcance de Arafat. "É claro que não será sepultado em Jerusalém e que não será no Monte do Templo", disse.