Arafat propõe negociação de cessar-fogo O líder palestino Yasser Arafat propôs hoje (21) que seja negociado na Alemanha um cessar-fogo, e o ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, deu sinais de que aceitaria participar. As conversações se concentrariam num cessar-fogo gradual para pôr fim a onze meses de violência e no alívio de restrições a áreas palestinas que permaneçam calmas, informou Israel. Mas enquanto detalhes estavam sendo negociados, uma bomba explodiu no centro de Jerusalém, nas proximidades do quartel-general da polícia, sem ferir ninguém. A polícia afirmou que a explosão ocorreu perto de um carro estacionado e uma segunda bomba foi encontrada no interior do veículo. Ninguém assumiu responsabilidade pelo atentado, mas militantes islâmicos têm promovido uma série de ataques a bomba na atual onda de violência no Oriente Médio. O ministro do Exterior da Alemanha, Joschka Fischer, atuou como mediador nas conversações de hoje, tendo se encontrado com Arafat e com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. Peres, que estava em visita a Budapeste, Hungria, disse que pretende se encontrar em breve com Arafat, mas sugeriu que a data da reunião ainda não havia sido definida. A Rádio de Israel sem citar fontes, anunciou que Peres e Arafat irão se encontrar no começo da semana que vem em Berlim. "Em princípio, existe disponibilidade para tal reunião", afirmou Dore Gold, um assessor de Sharon. Ele não adiantou datas.