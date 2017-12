Arafat quer que EUA pressionem Israel O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, pediu hoje aos Estados Unidos que pressionem Israel para que os ataques contra palestinos sejam suspensos. Arafat fez o pedido em uma entrevista à Associated Press e disse ainda que será mais rigoroso com os grupos extremistas islâmicos. Entrevistado em seu quartel-general, em Ramallah, Cisjordânia, Arafat disse que os EUA deram garantias de que os ataques israelenses vão parar, mas Israel estava violando o acordo. Os enviados americanos "disseram que farão o melhor", segundo Arafat, "mas os israelenses não escutam ninguém". Ele disse ter prendido 17 militantes de uma lista com 33 nomes entregue por funcionários americanos. EUA e Israel exigem que Arafat prenda os líderes dos grupos Hamas e Jihad Islâmica. Arafat também disse estar preparado para encarar resistência por parte dos militantes. "Você está falando com Yasser Arafat. Eu sei como fazer isso."