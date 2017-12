Arafat rebate acusações de conselheira dos EUA Yasser Arafat rebateu, nesta segunda-feira, as acusações da conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, de que a Autoridade Palestina é "corrupta e condescendente" com o terrorismo, mas os palestinos também tentavam ganhar um pouco da boa vontade de Washington com uma proposta de paz com Israel. A proposta apresentada a funcionários do governo norte-americano, obtida com exclusividade pela Associated Press, ameniza a exigência palestina de que os refugiados de guerra e seus descendentes tenham permissão para retornar a seus antigos lares e oferece a Israel soberania sobre parte da Cidade Velha de Jerusalém. Silêncio de Israel A proposta foi entregue na semana passada ao secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, em Washington, durante visita do secretário de gabinete palestino, Nabil Shaath. A reação de Israel foi o silêncio, refletindo a posição do primeiro-ministro Ariel Sharon de que um acordo de paz definitivo ainda é uma esperança distante, além de salientar sua rejeição a exigências palestinas, como uma nova divisão de Jerusalém e o desmantelamento das colônias judaicas construídas em território palestino autônomo. O porta-voz do governo israelense Dore Gold disse nada saber sobre a proposta nem se os norte-americanos a repassaram aos israelenses. Segundo ele, discutir idéias para as negociações de paz é prematuro. "Agora, a única forma realista de avançarmos é com o fim da violência." Arafat critica Rice Em entrevista ao jornal californiano The Mercury News, Rice disse acreditar que o Estado palestino não deveria ter como base a Autoridade Palestina de Yasser Arafat, acusada por ela de ser "corrupta e condescendente com o terror". Questionado, nesta segunda-feira, sobre o comentário da conselheira de Segurança Nacional de George W. Bush, Arafat disse que ela "não tem o direito de apresentar ou impor ordens aos palestinos sobre o que devemos ou não devemos fazer". Em visita a escolas cisjordanianas, ele afirmou: "Temos feito o que acreditamos ser melhor para nosso povo e não aceitamos ordens de ninguém." Exército israelense Ainda nesta segunda-feira, um palestino detonou explosivos atados a seu corpo dentro do território israelense, perto da divisa com a Cisjordânia. Apenas o militante morreu. Enquanto isso, as forças israelenses continuam atrás de extremistas nas aldeias palestinas. No vilarejo de El-Khader, nos arredores de Belém, soldados israelenses mataram Walid Sbeh, membro da milícia Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, disseram testemunhas e fontes do Exército israelense. Sob condição de anonimato, as fontes disseram que Sbeh era suspeito de organizar atentados suicidas no interior de Israel. Mais tarde, fontes palestinas disseram que o Exército de Israel invadiu El-Khader. Militares israelenses não quiseram comentar a denúncia. Nos arredores de Ramallah, soldados israelenses mataram um palestino que empurrava uma carroça. Outro homem ficou ferido. O Exército de Israel preferiu não comentar o incidente. Em Yamoun, perto de Jenin, testemunhas disseram que jipes e tanques israelenses cercaram a casa de Raed Ifrahat, de 30 anos, um fugitivo ligado ao Hamas. Ele não estava em casa e os soldados foram embora depois de detonarem bombas perto da casa. Nayef Hamaisa, prefeito de Yamoun, disse que os soldados destruíram um carro e uma casa e detiveram 10 pessoas. O Exército alegou ter explodido um carro que levava uma bomba. Cerca eletroeletrônica Neste domingo, Israel iniciou a construção de uma controvertida cerca eletroeletrônica de cerca de 110 quilômetros cujo objetivo seria afastar eventuais homens-bomba de Israel. Nesta segunda-feira, oficiais israelenses disseram que começariam a planejar em breve a ampliação da cerca para 350 quilômetros. Desta forma, ela deveria chegar perto das extremidades não demarcadas da Cisjordânia. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, declarou: "Partindo do princípio de que esta é uma tentativa de estabelecer uma fronteira, lembramos que isso deveria ser feito por meio de negociações". E prosseguiu: "Lembramos aos israelenses que oferecer esperanças aos palestinos, oferecer a eles uma vida decente, acabar com as barreiras, é um passo importante para se obter segurança e paz". Arafat, por sua vez, denunciou a cerca israelense como fascista e disse que esta é uma "medida digna do apartheid". Ainda nesta segunda-feira, negociadores palestinos tentavam aparentemente angariar um pouco de boa vontade junto ao cada vez mais crítico governo Bush com uma nova proposta. Proposta A proposta sustenta posições antigas, como a exigência de que a capital do futuro Estado palestino independente seja estabelecida em Jerusalém Oriental. Porém, foram amenizadas algumas posições sobre questões espinhosas que, há um ano e meio, emperraram um ambicioso esforço de paz junto a um governo israelense mais moderado. A proposta atual pede uma "solução justa e negociada" para o problema dos refugiados - ao contrário de documentos anteriores que citavam expressamente o direito de retorno dos cerca de 4 milhões de palestinos refugiados e seus descendentes às casas em que viviam antes de serem deslocados pelas guerras na região. Em outras questões, como a fronteira de Jerusalém, a proposta traz concessões que os palestinos já teriam concordado em fazer em antigos acordos fracassados, mas que ainda não tinham sido apresentadas por escrito. A fronteira entre os Estados de Israel e da Palestina deveria ser a linha divisória existente até 4 de junho de 1967, antes de Israel capturar a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e a parte leste de Jerusalém, diz a proposta. Porém, há um adendo segundo o qual as "partes podem chegar a um acordo sobre pequenas modificações", como vinham discutindo os dois lados nas negociações rompidas em janeiro de 2001. Os palestinos pedem uma ligação terrestre entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, mas esclarece que nenhuma das partes reclamará territórios além das linhas existentes até o início de junho de 1967, antes da Guerra dos Seis Dias. A proposta palestina engloba ainda a oferta a Israel de soberania sobre o setor judaico da Cidade Velha e parte do Muro da Lamentações, um dos locais mais sagrados do judaísmo. A Esplanada das Mesquitas, sagrada para judeus e muçulmanos, ficaria em mãos palestinas. Ainda de acordo com a proposta, os palestinos concordam com uma limitação ao porte de armas - uma exigência de Israel - e que a Palestina e o Estado judeu concordem em não participar de nenhuma aliança militar contra o outro.