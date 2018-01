Arafat recebeu carta com antraz O escritório do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, recebeu um pacote com antraz, segundo informou o asessor de Arafat, Hani el Hassan. Segundo Hassan, em declaração ao jornal árabe "Al Hayat", o pacote chegou a três semanas e tinha selos de um país do extremo oriente, sem precisar qual. A informação foi divulgada somente agora, segundo o jornal Al Quds, porque o pó branco foi analisado em um laboratório fora dos territórios palestinos. Hassan minimizou o risco que Arafat correu, lembrando que ao longo da vida, o presidente palestino sobreviveu a 13 atentados. A última ocorrência de antraz em correspondências foi registrada no EUA, logo após o 11 de setembro. Até o momento os serviços de inteligência não determinaram a origem das cartas.