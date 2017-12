Arafat reformula gabinete; Sharon chega a Washington O líder palestino, Yasser Arafat, anunciou, neste domingo, um novo e reduzido gabinete como parte de um programa para reformar a Autoridade Palestina, enquanto o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, chegava a Washington para conversar com o presidente americano, George W. Bush. Arafat, sob intensa pressão interna e dos EUA para democratizar as instituições palestinas, reduziu seu governo de 31 para 21 ministros. O ministro de Informação palestino, Yasser Abed Rabbo, que anunciou o novo governo hoje na cidade cisjordaniana de Ramallah, indicou que a medida é interina até a realização, em janeiro das eleições presidencial e parlamentares. As eleições municipais serão realizadas no segundo semestre deste ano. A reestruturação do gabinete incluiu a nomeação de um novo ministro do Interior, o general Abdel-Razzak al-Yahya, de 73 anos, que comandará uma força de segurança composta por três divisões em vez de nove agências de segurança. "Todos os serviços de segurança palestinos estão sob a supervisão do Ministério do Interior a fim de evitar qualquer sobreposição de funções", disse Rabbo. Israel, que acusa a AP de ajudar os grupos militantes a atacar os israelenses, exigiu a reforma interna como pré-condição para as negociações de paz. No entanto, um conselheiro de Sharon reagiu friamente à reestruturação. "Se observarmos uma mudança fundamental na conduta das forças de segurança palestinas, na qual elas interceptem os ataques contra Israel e não colaborem com eles, saberemos que algo importante aconteceu", disse Dare Gold, assessor de Sharon. O novo gabinete palestino, com cinco novos ministros e várias fusões de pastas, se reunirá amanhã. "O objetivo desse novo governo será a reconstrução do que a ocupação (israelense) destruiu nos últimos meses", disse Rabbo. Arafat também planeja anunciar nos próximos dias uma reestruturação das forças de segurança. A reestruturação coincidiu com a chegada de Sharon a Washington, onde ele deverá dizer amanhã a Bush, em seu sexto encontro com o líder americano em pouco mais de um ano, que os atentados palestinos devem terminar antes do reinício do processo de paz. O líder israelense, em artigo publicado hoje no jornal The New York Times, afirmou que "Israel deve derrotar o terrorismo, pois não pode negociar sob fogo" Ainda assim, caso a violência cesse e as negociações sejam retomadas, Sharon não acredita que possa ser alcançado agora um acordo final de paz. "A única opção séria... é a baseada num acordo interino de longo prazo que deixe para o futuro questões que não podem ser resolvidas no presente", escreveu. Sharon disse contemplar um acordo interino que duraria anos, talvez uma geração. Os palestinos se opõem fortemente à visão, dizendo que querem um acordo final que inclua o mais rápido possível o estabelecimento de um Estado palestino. Bush se reuniu este fim de semana com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, parte de intensos contatos visando pôr fim a 20 meses de violência no Oriente Médio e fazer retomar o processo de paz. Há vários meses a Liga Árabe endossou uma proposta saudita que contempla a paz com Israel em troca da devolução de todos os territórios árabes ocupados. Mas Sharon, alegando preocupações com a segurança de Israel, disse que o Estado judeu não sairá da Cisjordânia e Faixa de Gaza, que capturou na Guerra dos Seis Dias de 1967, ou dividirá Jerusalém. "Israel não retornará às vulneráveis linhas de armistício de 1967", escreveu. Também hoje, a polícia palestina deteve o líder do grupo militante Jihad Islâmica, que assumiu responsabilidade por um atentado suicida a bomba na semana passada que matou 17 israelenses. O xeque Abdullah Shami foi detido na Cidade de Gaza em meio à intensa pressão americana para que a Autoridade Palestina reprima militantes por trás de ataques mortais em Israel. Mais cedo, cerca de 10 tanques e blindados de deslocamento de tropas israelenses invadiram a cidade de Tulkarem, Cisjordânia. Dois palestinos ficaram levemente feridos por disparos israelenses. O Exército de Israel tem feito incursões quase diárias em áreas palestinas, supostamente em busca de militantes.