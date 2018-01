Arafat retoma controle sobre a segurança palestina O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, retomou o controle sobre as forças de segurança e indicou um novo conselho de segurança nacional para trabalhar na elaboração de um plano de reforma. Ele não deu sinais de que reprimirá grupos militantes, como exigem os Estados Unidos. A indicação do general Jibril Rajoub para ocupar o novo posto é a mais recente ação de Arafat em uma aparente disputa de poder com o primeiro-ministro da ANP, Mahmoud Abbas, que conta com o apoio de EUA e Israel. Depois de uma discussão em julho de 2002, Rajoub foi demitido por Arafat de sua posição de chefe dos serviços palestinos de segurança na Cisjordânia. Os serviços secreto e de segurança nacional da ANP reportam-se diretamente a Arafat. Abbas possui autoridade sobre a força civil de policiamento. Rajoub é adversário de Mohammed Dahlan, o ministro de segurança interna de Abbas. De acordo com Rajoub, o novo conselho de segurança nacional será presidido por Arafat e supervisionará a reforma das forças de segurança e sua liderança. Ele não entrou em detalhes sobre o prazo ou a abrangência de seu trabalho. Rajoub também foi vago com relação à repressão a grupos militantes. "Vamos esperar para ver. Nosso trabalho está apenas começando."