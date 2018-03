Arafat reúne-se com políticos ingleses O líder palestino, Yasser Arafat, se reunirá, nesta segunda-feira, em Londres, com o primeiro-ministro, Tony Blair, e o chanceler Jack Straw. Arafat disse que vai discutir a situação mundial e do Oriente Médio, depois dos ataques terroristas nos Estados Unidos. Arafat também pretende reunir-se com Charles Kennedy, do Partido Liberal-Democrata, terceira força política da Grã-Bretanha. Kennedy diz que a luta contra Bin Laden não pode ser separada da questão israelense-palestina. "É preciso um esforço ainda maior para ajudar israelenses e palestinos a resolverem essa questão", diz Kennedy. Leia o especial