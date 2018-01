Arafat sai vitorioso com gabinete de Qureia Apesar de conceder uma ampla vitória ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat que conquistou o controle sobre os serviços de segurança, o primeiro-ministro palestino, Ahmed Qureia, definiu hoje a composição do gabinete de seu governo, depois de mais de dois meses de sua nomeação para o cargo. A reação do governo de Israel foi cautelosa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores revelou que seu governo prefere medir a capacidade do gabinete de Qureia somente na sua futura atuação contra os grupos terroristas palestinos. O governo dos Estados Unidos manifestou seu descontamento pelo fato de as forças de segurança continuarem subordinadas a Arafat. EUA e Israel pressionam há meses para marginalizar o histórico líder palestino. A grande disputa vencida por Arafat ocorreu na escolha do ministro do Interior, cargo que, segundo o plano internacional de paz, comandaria os serviços palestinos de segurança. Qureia confirmou neste domingo que o general de polícia Nasser Yussef, cogitado para a pasta do Interior e descartado por Arafat por não ter aceitado um convite do líder palestino para um governo de emergência, não faria parte de seu gabinete. A decisão abriu espaço para Arafat, que presidirá no futuro um Conselho Nacional de Segurança, com responsabilidade total sobre as tropas de polícia e todos os serviços de segurança nos territórios.