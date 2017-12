Arafat se candidatará à reeleição em janeiro Apesar da exigência do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de uma nova liderança, Yasser Arafat irá concorrer à reeleição em janeiro, anunciou hoje um alto assessor, horas depois que os palestinos anunciaram reformas em seu sistema financeiro, judicial e de segurança. A Autoridade Palestina, acusada de corrupção e laços com o terrorismo, insistiu que seus planos de reforma eram uma resposta às preocupações de seu próprio povo - e não aos pedidos feitos por Bush há dois dias por mudanças e por uma nova liderança palestina "não comprometida com o terror". Autoridades israelenses se mostraram céticas. O palestino Saeb Erekat, autoridade que anunciou a convocação de eleições presidenciais e legislativas para entre 10 e 20 de janeiro, indicou que a presença militar de Israel na Cisjordânia poderia criar problemas para a votação. "Eleições não podem ser realizadas com tanques em cada esquina", disse. Ele não quis especular se a ação militar israelense poderia provocar o adiamento da votação. Ofensiva Forças israelenses controlam agora a maioria das cidades da Cisjordânia, confinando pelo menos 700 mil palestinos em suas casas, enquanto promovem buscas e detenções. Não se sabe qual será a duração da operação, que teve início na semana passada após uma série de atentados suicidas a bomba que mataram 26 israelenses, mas autoridades de Israel garantem que ela não será prolongada. Na cidade de Jenin, israelenses mataram a tiros um menino de oito anos, disseram médicos palestinos. As Forças Armadas israelenses afirmaram ter usado meios não-letais para dispersar uma multidão de palestinos violando um toque de recolher. Pelo segundo dia consecutivo hoje, disparos de metralhadoras pesadas foram feitos contra um complexo governamental palestino na cidade de Hebron, Cisjordânia, e uma motoniveladora começou a derrubar seus muros. Oficiais de Israel disseram que 150 palestinos que estavam dentro do complexo já se renderam, desde que o Exército cercou o local na terça-feira. Dos 40 que se entregaram hoje, 20 eram procurados, afirmaram, sem indicar quantos mais ainda estavam no interior das instalações. "Estamos aqui. Eles estão lá. Temos todo o tempo", disse à Rádio de Israel um comandante de batalhão em Hebron, tenente-coronel David Blumenfield. Reeleição Era amplamente esperado que Arafat buscasse a reeleição, mas não havia confirmação até o ministro do Planejamento palestino, Nabil Shaath, revelar a intenção do líder. No entanto, o ministro da Informação, Yasser Abed Rabbo, e o assessor de Arafat Nabil, Abu Rdeneh, disseram que a discussão é prematura. Perguntado se Arafat iria concorrer novamente, Shaath respondeu: "Sim, definitivamente.? Mas Abed Rabbo reagiu com irritação aos comentários de Shaath. "Isto é absurdo; falar em nadar antes de ter uma piscina ou a água. Nunca ouvi isso do presidente", afirmou. O secretário do Parlamento palestino, Ahmed Abdel Rahman, anunciou que as eleições presidenciais e legislativas serão realizadas provavelmente em 10 ou 11 de janeiro. Erekat disse que as eleições municipais foram marcadas para março. Arafat já tem um desafiante anunciado para a corrida presidencial - o cientista político Abdel Sattar Qassem, 53 anos. Ele informou hoje à Associated Press que rechaça o pedido de Bush pela substituição de Arafat, mas que ele espera derrotar o líder palestino. "Vou me concentrar em questões internas, a corrupção e incompetência administrativa e a pilhagem do dinheiro público, os grupos privilegiados", adiantou Qassem, que não é visto como um sério desafiante. Qassem não reconhece Israel e apóia ataques contra civis israelenses. Sondagem Uma sondagem promovida pelo Centro de Comunicação e Mídia de Jerusalém - um grupo de pesquisa palestino encabeçado por Ghassan Khatib, nomeado este mês como ministro do Trabalho - questionou, antes do discurso de Bush, 1.179 palestinos maiores de 18 anos sobre se acreditavam que Arafat seria reeleito numa votação democrática. Dos entrevistados, 47,5% disseram que sim, 37,8%, que não, e 14,7% não responderam. E, quando perguntados em qual personalidade palestina eles mais confiavam, Arafat foi apontado por 25,1%, enquanto 24,5% disseram "não confiar em ninguém". Depois de Arafat, o indivíduo com maior credibilidade foi o xeque Ahmed Yassin, o líder espiritual da organização extremista Hamas, com 8,8%. As entrevistas foram promovidas na Cisjordânia e Faixa de Gaza entre 29 de maio e 2 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Ruína Denúncias de corrupção têm perseguido a Autoridade Palestina desde sua instalação em 1994 e as reformas anunciadas são uma tentativa de enxugar a administração e melhorar a transparência no uso do dinheiro público. Depois de 21 meses de violência, a economia palestina está arruinada e o governo Arafat deixou há muito de funcionar, após repetidos ataques israelenses. O anúncio de hoje foi a primeira admissão pública da liderança palestina de deficiências já apontadas por outros. Um destaque, por exemplo, foi a anunciada necessidade de se ter juízes "competentes" e que o sistema educacional "renuncie ao fanatismo" - o que implica numa aceitação das críticas. Os palestinos disseram pretender reestruturar e modernizar o Ministério do Interior, colocando a polícia e a defesa civil sob seu controle e o tornando mais ativo na imposição de decisões judiciais. O novo ministério irá lidar com o "fenômeno negativo advindo da falta de disciplina nos serviços de segurança". "Muitos de vocês podem pensar, ´Estamos nos submetendo ou isto é uma resposta ao discurso de Bush?´ Estamos dizendo que isto é uma resposta às necessidades palestinas. Temos trabalhado nessas reformas há meses", afirmou Erekat. Raanan Gissin, porta voz do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, reagiu ao anúncio palestino dizendo que Israel quer ver evidências concretas de uma repressão aos ataques terroristas, antes de julgar a efetividade das reformas. "É assim que isto será testado - com ação", disse. "Enquanto isso, tudo que temos são palavras.?