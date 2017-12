Arafat se diz pronto a aceitar plano de paz de Clinton O líder palestino, Yasser Arafat, está disposto a aceitar um plano de paz para o Oriente Médio apresentado em dezembro de 2000 pelo então presidente americano Bill Clinton, divulgou, nesta sexta-feira, o respeitado diário israelense Haaretz. Numa entrevista em seu quartel-general em Ramallah, Arafat respondeu ao repórter do Haaretz Akiva Eldar que aceitaria sem mudanças o plano de Clinton. "Estou preparado para aceitá-lo, totalmente", teria dito Arafat, endossando ponto por ponto da proposta. Arafat, perguntado pelo repórter se estava agora pronto para aceitar os pontos do plano de Clinton, intrigado, respondeu: "Clinton? Não existe plano de Clinton". "Houve conversações sob a supervisão de Clinton, e alcançamos pontos muito importantes e básicos (nas conversações que se seguiram) em Taba, e isto é bem sabido", disse ele antes das orações de sexta-feira em seu quartel-general. Um assessor de Arafat, Nabil Abu Rdeneh, afirmou que os palestinos estão "tratando positivamente" todas as antigas iniciativas de paz, incluindo a de Clinton, mas destacou que a posição de Israel mudou depois da eleição do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. Os palestinos querem retomar as negociações de paz de onde foram suspensas. Clinton apresentou o plano depois que uma reunião de cúpula entre Arafat e o então premier israelense Ehud Barak terminou sem sucesso. De acordo com o plano, os palestinos iriam estabelecer um Estado em 95% da Cisjordânia e em toda a Faixa de Gaza e teriam soberania sobre partes árabes de Jerusalém e um local sagrado intensamente disputado. O plano também pede aos palestinos para reduzir drasticamente sua exigência de que todos os refugiados e seus descendentes da guerra de 1948-49, que se seguiu à criação de Israel, cerca de 4 milhões de pessoas, tenham o direito de retornar a suas antigas casas. Depois que Clinton apresentou seu plano, os palestinos disseram que o aceitariam com "profundas reservas", pedindo esclarecimento sobre todos os pontos-chave. As conversações prosseguiram até o final de janeiro de 2001, mas foram concluídas sem acordo pouco antes de uma eleição especial, na qual Barak foi esmagadoramente derrotado pelo belicista Ariel Sharon. Naquele momento, tanto Israel quanto os Estados Unidos anunciaram que as propostas haviam sido retiradas. Agora Arafat deseja assinar o plano de Clinton, escreveu Eldar, dizendo que foi a primeira vez que o líder palestino o endossou. Arafat afirmou que Israel teria soberania sobre o Quarteirão Judaico da Cidade Velha de Jerusalém e o Muro das Lamentações, último remanescente de um complexo onde existia o bíblico Templo Judaico, o local mais sagrado do judaísmo. Arafat também se disse preparado para aceitar modificações na linha entre Israel e a Cisjordânia e troca de territórios com Israel, princípios que os palestinos até agora recusavam. A exigência oficial palestina tem sido de que Israel deve recuar para a linha de cessar-fogo de 1949, abrir mão de toda a Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental e desmantelar todos os assentamentos judeus na região. Arafat não repetiu a exigência do direito de retorno para todos os refugiados e suas famílias para Israel, relatou Eldar. Em vez disso, segundo o repórter, uma solução tem de ser encontrada para os 200.000 refugiados palestinos no Líbano, e ele estava pedindo ajuda aos europeus e organismos mundiais. Israel se recusa a aceitar um grande número de refugiados. O Líbano afirma abrigar 350.000 refugiados. Entretanto, Sharon está disposto a oferecer muito menos do que seu predecessor. "O plano de Clinton não é base para um começo (de negociação)", adiantou Raanan Gissin, porta-voz de Sharon. "Está fora de consideração - o plano não está na agenda." Sharon insiste em que a violência por parte dos palestinos tem de cessar completamente antes que as negociações de paz possam ser retomadas, e então ele proporia um acordo interino de longo prazo, durante o qual os palestinos manteriam controle sobre as áreas onde já tem. Os palestinos rejeitam a idéia de outro acordo interino. Em outras questões, Arafat endossou um chamado de políticos e intelectuais palestinos pelo fim de ataques suicidas à bomba contra israelenses. O Haaretz escreveu que Arafat responsabilizou "estrangeiros", aos quais não nomeou, de explorar a frustração dos jovens palestinos e os transformar em camicases. Ele disse que as famílias de dois atacantes suicidas da cidade de Jenin receberam cada uma US$ 30 mil dos "estrangeiros". Leia o especial