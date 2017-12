Arafat segue em condição estável, informa hospital O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, que se encontra em coma num hospital francês, continua em situação estável, informa o chefe de comunicação dos serviços médicos militares da França, Christian Estripeau. "O estado de saúde do presidente Yasser Arafat não piorou. É considerado estável dede o último boletim". O anúncio foi feito de acordo com a "discrição" requisitada pela família de Arafat, disse Estripeau, sem responder às perguntas dos jornalistas. Mais cedo, uma diplomata palestina havia negado a morte cerebral do líder, reconhecendo, no entanto, que Arafat encontra-se "entre a vida e a morte".