Arafat será homenageado em São Paulo A Associação Beneficente Islâmica do Brasil faz hoje em São Paulo uma cerimônia em homenagem a Yasser Arafat e ao Dia Internacional de Jerusalém. São esperadas 400 pessoas no encontro, que ocorre às 20h na Mesquita do Brás, na rua Eliza Witacker, 17. No local haverá um livro de condolências. No dia 18, várias instituições árabes e islâmicas de São Paulo promoverão um encontro ecumênico em homenagem a Arafat. O evento será realizado a partir das 9 horas na Mesquita Brasil (avenida do Estado, 5.382, Cambuci). Telefones para mais informações: (11) 3315-0569 (Mesquita do Brás) e (11) 3208-6789 (Mesquita Brasil).