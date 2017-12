Arafat será tratado em hospital militar na França O líder palestino Yasser Arafat será tratado em um hospital militar nos arredores de Paris, de acordo com informações do Ministério da Defesa da França. Arafat será levado para o Hospital d´Instruction des Armees de Percy, um hospital militar com um grande centro de tratamento de traumas. Com 430 leitos e uma equipe médica de 1.200 pessoas, incluindo 110 médicos, Percy é um dos nove hospitais militares da França. Arafat já está a caminho de Paris, em avião do exército Francês