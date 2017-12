Arafat, sitiado em seu QG, diz que intifada vai continuar A intifada continuará até que seus objetivos tenham sido atingidos, prometeu hoje o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, de seu sitiado quartel-general na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Arafat dirigiu por telefone um inflamado discurso a uns 30 mil palestinos concentrados na cidade de Gaza para comemorar o segundo aniversário da revolta palestina contra a ocupação israelense, a intifada. Citando versos do Alcorão, Arafat disse que Alá "premiará os palestinos que lutarem contra o inimigo (Israel)". E acrescentou: "Se os israelenses não gostarem do que digo, que vão beber água no mar de Gaza". Pelo menos dois palestinos foram mortos por soldados israelenses ao eclodirem, em vários pontos dos territórios palestinos, manifestações de milhares de palestinos pelos dois anos da intifada. Além de Gaza, houve choques em Ramallah e outros pontos da Cisjordânia. Na Faixa de Gaza, dois palestinos, um de 17 e outro de 25 anos morreram baleados por soldados. No Cairo, principalmente na Universidade do Cairo, cerca de 25 mil pessoas se manifestaram contra os Estados Unidos e Israel, aproveitando o aniviversário da intifada. Também houve manifestações em outras universidades egípcias. Israel deve chegar a um acordo para permitir a saída de Arafat de seu confinamento na Muqata, o prédio que sobrou no destroçado centro administrativo da AP em Ramallah, disse hoje o chanceler israelense, Shimon Peres. Segundo ele, isso deveria ser feito para não prejudicar os Estados Unidos em sua campanha contra o Iraque. "Há o perigo de que o Oriente Médio se transforme numa região em que armas nucleares terminem em mãos de tiranos loucos", disse Peres, referindo-se ao conflito dos EUA com o líder iraquiano, Saddam Hussein. E acrescentou: "Como os EUA se estão ocupando desse perigo, é lógico que Israel não lhe crie problemas."