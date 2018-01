Arafat teria apoiado atentados, diz Israel O escritório do primeiro-ministro da Israel, Ariel Sharon, informou que um assessor do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, confessou durante interrogatório que o líder palestino aprovou pessoalmente atentados terroristas contra israelenses. A ANP não divulgou comunicado em reação a essa acusação, mas, em ocasiões anteriores, a liderança palestina sempre negou que Arafat apoiasse os ataques a bomba contra civis israelenses. O assessor que teria feito a confissão é Marwan Barghouti, chefe local da Fatah, o movimento político liderado por Arafat, na Cisjordânia. Ele foi capturado pelas tropas israelenses em Ramallah, em 15 de abril; desde então, reclamou que tem sido interrogado praticamente 24 horas por dia, com pequenos períodos intercalados de sono. De acordo com o escritório de Sharon, Barghouti disse que os militantes palestinos que pretendiam cometer atentados terroristas apresentavam um pedido de autorização por escrito, que era passado a Arafat para aprovação.