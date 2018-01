Arafat vê "A Paixão de Cristo" de Mel Gibson O líder palestino Yasser Arafat assistiu ao polêmico filme A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson, neste sábado, e comparou o sofrimento de Jesus Cristo na cruz ao dos palestinos no conflito com Israel. Nabil Abu Rdeneh, um dos conselheiros mais próximos a Arafat, viu o filme com o líder e um grupo de cristãos americanos e europeus, além de representantes do clero muçulmano. "Os palestinos ainda estão expostos ao tipo de dor a que Jesus foi submetido na crucificação", declarou Abu Rdeneh. Arafat, que assistiu ao filme em um pequeno televisor em seu escritório em Ramallah, declarou, após encerrada a sessão, que o filme é "histórico e impressionante".