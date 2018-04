Arcebispo admite adoção parcial da sharia na Grã-Bretanha O arcebispo de Canterbury, Rowan Willians, que é o líder espiritual dos anglicanos do mundo, disse na quinta-feira que é inevitável a adoção de alguns aspectos da lei islâmica, chamada de sharia, na Grã-Bretanha. A surpreendente declaração foi elogiada por alguns grupos islâmicos, mas o governo rapidamente disse que a idéia está fora de cogitação. Falando à BBC, Williams disse que outras religiões gozam de tolerância para suas leis na Grã-Bretanha, e que poderia haver uma "acomodação construtiva" com as práticas muçulmanas em assuntos como disputas conjugais. Questionado sobre a conveniência de adotar a sharia para manter a coesão da comunidade islâmica, Williams disse: "Parece inevitável". "Certas condições da sharia já são reconhecidas em nossa sociedade e sob nossa lei, então não é como se estivéssemos trazendo um sistema alienígena e rival", acrescentou. Em resposta, o gabinete do primeiro-ministro Gordon Brown disse: "Há casos em que o governo fez mudanças nos regulamentos, por exemplo para incluir produtos de crédito respeitosos à sharia, mas em termos gerais a lei da shaira não pode ser usada como justificativa para cometer violações da lei inglesa, nem o princípio da sharia pode ser usado numa corte civil". "O primeiro-ministro é claro no sentido de que, na Grã-Bretanha, as leis britânicas baseadas nos valores britânicos serão aplicadas", disse o porta-voz. A sharia é a lei islâmica baseada no Corão, nas palavras e ações do profeta Maomé e seus companheiros e nas regras estabelecidas por acadêmicos islâmicos. Ela abrange questões como o culto religioso, os tratados comerciais, o casamento e as leis penais. É implementada em graus variados nos países islâmicos.