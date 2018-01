Arcebispo africano que se casou volta a celebrar missa O arcebispo zambiano que se casou no ano passado em desobediência às regras da Igreja Católica celebrou hoje sua primeira missa depois do escândalo. O religioso Emmanuel Milingo casou-se com a acupunturista sul-coreana Maria Sung em uma cerimônia coletiva conduzida pelo pastor Sun Myung Moon, mas depois desistiu do casamento a pedido do papa João Paulo II e abandonou a mulher. Desesperada, Sung tentou se reencontrar com Milingo e disse que o Vaticano o estava retendo contra sua vontade. A Igreja, por sua vez, afirmou em setembro último que Milingo partira voluntariamente para um retiro espiritual na Argentina. Na semana passada, o Vaticano informou da chegada de Milingo à cidade italiana de Zagarolo, a cerca de 30 quilômetros ao sudeste de Roma, onde praticará seu sacerdócio. Hoje, o arcebispo celebrou uma missa em Casamari, a cerca de 100 quilômetros ao sudeste da capital, diante de centenas de pessoas. Durante a celebração, Milingo não se referiu ao escândalo, mas em um sermão proferido antes da missa enfatizou a importância da obediência e do perdão. "Dentro da fé há obediência. Não apenas fé, mas obediência", declarou à congregação de cerca de 800 fiéis.