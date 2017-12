Arcebispo australiano oferece dinheiro para abafar escândalo Um arcebispo da Igreja Católica disse que ofereceu US$ 28.000 para comprar o silêncio de uma família australiana que acusava um padre de abuso sexual. Um programa jornalístico de televisão disse que o arcebispo de Sydney, George Pell, o clérigo católico mais graduado da Austrália, fez a oferta a uma família que alegava que suas duas filhas tinham sido molestadas, ao longo de seis anos, por um padre, a partir de 1987. A vítima mais jovem tinha cinco anos quando os abusos começaram. Os pais das meninas, identificados na TV apenas como Elizabeth e Garry, disseram ter se reunido com Pell, que era um bispo auxiliar, na época. Depois, o casal teria recebido uma carta dos advogados do bispo, dizendo que a família deveria aceitar o dinheiro como ?compensação? ou ir à Justiça, onde o caso seria ?defendido à exaustão? pela Igreja. O arcebispo inicialmente negou ter feito uma oferta de dinheiro. Mas, depois que a carta dos advogados veio a público, Pell retratou-se. ?Eu lhes ofereci 50 mil (dólares australianos) como compensação, de acordo com um procedimento reconhecido publicamente?, disse. ?Eles optaram por não aceitar?. O padre acusado não foi identificado pelo programa, e nem se revelou se ele está sendo processado pelo suposto abuso. O programa australiano também acusou Pell, quando bispo auxiliar da diocese de Ballart, de ter tentado subornar David Ridsale, que sofreu abusos sexuais por parte do tio, um sacerdote católico. O tio, Gerald Ridsale, declarou-se culpado de 46 acusações de ataque sexual, em 1994, e foi condenado a 15 anos de prisão. David disse que, quando procurou Pell, o então bispo auxiliar lhe disse: ?Quero saber o que é preciso para manter você quieto?. Pell respondeu dizendo que pode ter oferecido ajuda a David, mas que não se tratava de suborno.