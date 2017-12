Arcebispo casa-se com coreana O anúncio, em Nova York, do casamento do controvertido arcebispo católico de Lusaka, Zâmbia, dom Emanuel Milingo, em uma cerimônia da seita do reverendo Sun Myiung Moon, surpreendeu o Vaticano - fontes da Santa Sé lembraram que isso levará à excomunhão do religioso. Phillip Schanker, porta-voz da Federação da Família para a Paz Mundial e a Unificação, do reverendo Moon, disse que o casamento de Milingo seria realizado hoje, em cerimônia no Hilton Hotel, de Nova York. Acrescentou que a esposa de Milingo foi escolhida na semana passada pelo próprio Moon e é a coreana Sung Ryae Soon, de 43 anos. O arcebispo de Lusaka ficou conhecido por seus rituais de exorcismo. Leia no JT