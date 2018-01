Arcebispo casado ainda não será excomungado O Vaticano suspendeu o ultimato do prazo de 20 de agosto dado ao arcebispo africano Emmanuel Milingo para desligar-se da seita protestante do reverendo Moon e renunciar à sua esposa coreana, sob pena de excomunhão. No encontro mantido ontem na residência pontifícia de Castelgandolfo, entre o papa João Paulo II e o excêntrico bispo - que se casou em maio, em uma cerimônia coletiva celebrada num hotel em Nova York - foi suspenso o ultimato para a excomunhão. "A data de 20 de agosto já não é a de um ultimato porque a conversa de monsenhor Milingo com o papa é um acontecimento verdadeiramente novo que mudou as perspectivas", indicou o padre Ciro Benedettini, subdiretor da sala de imprensa do Vaticano. Ele acrescentou que não foi estabelecido um novo prazo, que ainda demorará algum tempo para solucionar o caso. Benedettini esclareceu que a Santa Sé "esperava a chegada de Milingo por esses dias", mas que o bispo se apresentou sem aviso prévio à residência de verão do pontífice, nos arredores de Roma, na tarde de 6 de agosto. Milingo, de 71 anos, cantor e exorcista, casou-se com Maria Sung, uma acupunturista coreana de 43 anos, em uma cerimônia oficiada pelo reverendo da seita Moon. Segundo o Vaticano, no entanto, o casamento não teria nenhuma validade jurídica. A Santa Sé pediu ao controverito bispo que não se vincule à seita Moon, que respeite o celibato eclesiástico e reafirme de modo inequívoco sua fidelidade ao papa. Ao mesmo tempo, Benedettini desmentiu hoje a notícia publicada por alguns jornais italianos, segundo a qual existiria um relatório assinado pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger, acusando Milingo de ter violado uma freira e de outros abusos sexuais. Segundo colaboradores de Milingo, hoje mesmo poderia celebrar-se um encontro entre o bispo "rebelde" e o secretário da Congregação para a Doutrina da fé, Tarcisio Bertone, mas o Vaticano não confirmou a notícia. Desde sua chegada à Itália, Milingo guardou silêncio e evitou qualquer contato com a imprensa.