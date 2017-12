Arcebispo colombiano denuncia financiamento de campanha pelo narcotráfico O arcebispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, denunciou que narcotraficantes estão patrocinando campanhas de candidatos ao Congresso para as próximas eleições de 10 de março. "Mais uma vez, aparece no cenário político o apoio do maldito dinheiro da droga", disse o religioso católico no sábado passado. Cancino conclamou os eleitores a votarem com responsabilidade para eleger "os políticos que se caracterizam por seu trabalho em benefício da Colômbia". Ontem, o ministro do Interior colombiano, Armando Estrada Villa, afirmou que a denúncia do arcebispo é "preocupante porque aqueles que aceitam o dinheiro do narcotráfico estão vendendo sua consciência". Outros dirigentes políticos também expressaram preocupação pelo surgimento de candidatos ao Congresso que contam com abundantes recursos financeiros num momento de crise econômica no país, o que poderia inclinar a balança a seu favor devido ao alto custo das campanhas eleitorais. O financiamento de candidatos por parte do narcotráfico é uma prática comum na Colômbia. Os narcotraficantes não apenas distribuem dinheiro aos políticos, mas, às vezes, elegem seus próprios candidatos. Este foi o caso de Pablo Escobar, ex-líder do quartel de Medellín, que na década de 80 foi eleito membro da Câmara de Representantes. Escobar morreu durante um enfrentamento com a polícia em 1993.